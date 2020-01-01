Рекордсменка мира Бутен пропустит чемпионат мира по шорт-треку

Ким Бутен готовится к Олимпийским играм 2022 года.

Канадская шорт-трекистка Ким Бутен не примет участие в чемпионате мира по шорт-треку, который пройдет в начале марта в нидерландском Дордрехте.

По словам Бутен, это решение — часть плана по подготовке к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

«Это очень взвешенное решение и я уверена в его правильности. Моя цель ясна: хочу подойти на своем ментальном и физическом пике к Олимпийским играм 2022 года и верю, что план, которому мы следуем, позволит мне достичь желаемых целей. В жизни важно прислушиваться к себе — я так поступала всегда и это окупалось», - написала Бутен на своей странице в Instagram.

Ким Бутен — обладательница мирового рекорда в шорт-треке на дистанции 500 метров, который составляет 41,396 секунды. Также канадская спортсменка — единственная в мире шорт-трекистка, которая пробежала эту дистанцию быстрее, чем за 42 секунды.