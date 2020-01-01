Переключиться на мобильную версию

Рекордсменка мира Бутен пропустит чемпионат мира по шорт-треку

Комментариев: 0
Ким Бутен готовится к Олимпийским играм 2022 года.
Ким Бутен
Ким Бутен
Getty Images

Канадская шорт-трекистка Ким Бутен не примет участие в чемпионате мира по шорт-треку, который пройдет в начале марта в нидерландском Дордрехте.

По словам Бутен, это решение — часть плана по подготовке к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

«Это очень взвешенное решение и я уверена в его правильности. Моя цель ясна: хочу подойти на своем ментальном и физическом пике к Олимпийским играм 2022 года и верю, что план, которому мы следуем, позволит мне достичь желаемых целей. В жизни важно прислушиваться к себе — я так поступала всегда и это окупалось», - написала Бутен на своей странице в Instagram.

Ким Бутен — обладательница мирового рекорда в шорт-треке на дистанции 500 метров, который составляет 41,396 секунды. Также канадская спортсменка — единственная в мире шорт-трекистка, которая пробежала эту дистанцию быстрее, чем за 42 секунды.

Поделись:
Теги: шорт-трек, Ким Бутен, чемпионат мира
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь