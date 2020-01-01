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Долгополова, Репецкая и Гандей победили на чемпионате Украины по шорт-треку

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Лидеры украинского шорт-трека подтвердили свой статус.
Мария Долгополова
Мария Долгополова
instagram.com/masha_dlv

В Харькове состоялся чемпионат Украины по шорт-треку на отдельных дистанциях и в эстафетах.

Лидеры национальной команды Украины Мария Долгополова и Олег Гандей подтвердили свой статус, выиграв на двоих пять индивидуальных золотых медалей из шести.

Долгополова из Харькова первенствовала на дистанциях 1500 и 500 метров. На самой длинной дистанции второе место заняла еще одна харьковчанка Светлана Репецкая, а третьей стала киевлянка Елизавета Сидерко. В спринте уже Сидерко стала второй, а Репецкая — третьей. Светлана Репецкая стала чемпионкой Украины на дистанции 1000 метров, разделив подиум с  Ульяной Дубровой, также из Харькова, и Марией Долгополовой.

А в женской эстафете чемпионские титулы выиграли шорт-трекистки из Киева Диана Михальчук, Елизавета Сидерко, Ксения Адаменко и Александра Шапран.

У мужчин все три индивидуальные дистанции выиграл киевлянин Олег Гандей. На дистанции 1500 метров второе и третье места заняли братья Никита и Владислав Немиро из Харькова. Последний также занял третье место на дистанции 500 метров позади Гандея и харьковчанина Даниила Федоренко. На дистанции 1000 метров Владислав Немриро и Федоренко также финишировали на подиуме, но в обратном порядке.

Мужскую эстафету выиграли харьковские шорт-трекисты братья Немиро, Дмитрий Покровский и Даниил Федоренко.

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Теги: шорт-трек, чемпионат Украины
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