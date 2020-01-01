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Малишевска: Поддержка ощущалась даже без зрителей на трибунах

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Вице-чемпионка Европы па шорт-треку поделилась впечатлениями от соревнований в Гданьске.
Наталия Малишевска и Сюзанна Схюлтинг
Наталия Малишевска и Сюзанна Схюлтинг
ISU

Польская шорт-трекистка Наталия Малишевска заняла второе место на дистанции 500 метров на чемпионате Европы 2021 года в Гданьске.

По словам Малишевской, поддержка ощущалась даже при том, что соревнования проходили при пустых трибунах ледовой арены Хала Оливия.

«Эта серебряная медаль — большая победа и я очень счастлива. Даже без зрителей на трибунах я чувствовала поддержку моих друзей и семьи. Мой папа был очень счастлив, что мы выступаем в Польше. Все, что мы здесь сделали, было прекрасно», - приводит слова Малишевской официальный сайт ISU.

Также Малишевска, которая два года назад стала первой в истории чемпионкой Европы на дистанции 500 метров из Польши, считает, что ее серебряная медаль на домашнем чемпионате Европы, способна сделать шорт-трек более популярным в Польше.

Напоминаем, что чемпионкой Европы 2021 года по шорт-треку на дистанции 500 метров впервые в карьере стала нидерландская спортсменка Сюзанна Схюлтинг.

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Теги: шорт-трек, чемпионат Европы
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