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Российский лыжник ударил соперника палкой и сбил с ног на финише гонки

Комментариев: 2
Мужская эстафета этапа Кубка Мира завершилась потасовкой.
Александр Большунов
Александр Большунов
Getty Images

Российский лыжник Александр Большунов устроил потасовку с финном Йони Мяки на финише мужской эстафеты на этапе Кубка Мира по лыжным гонкам в финском Лахти.

Перед финишем гонки Мяки подрезал Большунова. В ответ россиянин отмахнулся и ударил финна палкой.

А после пересечения финишного створа Большунов врезался в Мяки и его коллег по команде, сбив финского лыжника с ног.

В результате российскую команду дисквалифицировали и лишили третьего места.

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Теги: лыжные гонки, Кубок мира
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  24.01.2021, 23:21
Оценка:  +1
гость
Не любят финны казляр. За дисквалификацию зачёт. Роспедерфашистов на х....у...й в сибирь.
гость  (аноним)  24.01.2021, 23:14
Оценка:  0
гость
Ё..б...а...н..н...ы...й черт и фкп.
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