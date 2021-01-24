Российский лыжник ударил соперника палкой и сбил с ног на финише гонки
Мужская эстафета этапа Кубка Мира завершилась потасовкой.
Российский лыжник Александр Большунов устроил потасовку с финном Йони Мяки на финише мужской эстафеты на этапе Кубка Мира по лыжным гонкам в финском Лахти.
Перед финишем гонки Мяки подрезал Большунова. В ответ россиянин отмахнулся и ударил финна палкой.
А после пересечения финишного створа Большунов врезался в Мяки и его коллег по команде, сбив финского лыжника с ног.
В результате российскую команду дисквалифицировали и лишили третьего места.
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