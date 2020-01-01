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Итальянец Зигель впервые стал призером чемпионата Европы по шорт-треку

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Италия вернулась на европейский подиум после десятилетнего перерыва.
Пьетро Зигель
Пьетро Зигель
coni.it

Пьетро Зигель занял второе место в чемпионате Европы-2021 по шорт-треку на дистанции 500 метров.

На последних кругах финального забега Зигель смог обогнать нидерландского шорт-трекиста Итцхака де Лата в борьбе за второе место. А перед финишем итальянец атаковал лидировавшего россиянина Константина Ивлиева и был близок к успеху, однако в итоге остался вторым.

Для Зигеля этот подиум стал первым в карьере на соревнованиях такого уровня. Ранее у итальянского спортсмена были только два третьих места на чемпионатах мира среди юниоров.

Также Зигель вернул Италию на подиум чемпионатов Европы в мужском шорт-треке после 11-летнего перерыва. До этого в последний раз итальянский шорт-трекист выигрывал медали чемпионата Европы в 2010-м году — тогда Никола Родигари выиграл в абсолютном зачете.

Украинец Владислав Немиро занял 35-е место. Еще один спортсмен из Украины Олег Гандей  получил пенальти в квалификационном забеге.

Чемпионат Европы-2021, Гданьск, Польша

Мужчины, 500 метров

1. Константин Ивлиев (Россия)

2. Пьетро Зигель (Италия)

3. Итцхак де Лат (Нидерланды)

...

35. Владислав Немиро (Украина)

Олег Гандей (Украина) - пенальти

Напоминаем, что в женских соревнованиях Сюзанна Схюлтинг сегодня впервые выиграла чемпионат Европы на дистанции 500 метров. 

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Теги: шорт-трек, чемпионат Европы
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