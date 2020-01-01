Схюлтинг выиграла 500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку, Долгополова — 22-я

Нидерландская шорт-трекистка впервые победила в спринте.

Нидерландская шорт-трекистка Сюзанна Схюлтинг победила на чемпионате Европы 2021 года на дистанции 500 метров.

В финальном забеге Схюлтинг опередила ставшую второй польскую спортсменку Наталию Малишевскую почти на полторы секунды. Третье место заняла еще одна представительница Нидерландов Ксандра Вельзебур.

Для Схюлтинг эта победа стала первым чемпионским титулом на самой короткой дистанции. Ранее она побеждала только на 1000 и 1500 метров, а также в абсолютном зачете.

Лидер женской команды Украины Мария Долгополова в итоговой классификации заняла 22-е место, а дебютировавшая на чемпионате Европы Светлана Репецкая стала 29-й.

Чемпионат Европы-2021, Гданьск, Польша

500 метров, Женщины

1. Сюзанна Схюлтинг (Нидерланды)

2. Наталия Малишевска (Польша)

3. Ксандра Вельзебур (Нидерланды)

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22. Мария Долгополова (Украина)

29. Светлана Репецкая (Украина)

Напоминаем, что сегодня Сюзанна Схюлтинг также стала чемпионкой Европы на дистанции 1500 метров.