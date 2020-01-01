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Кнехт вернулся на подиум чемпионата Европы по шорт-треку спустя три года, Немиро — 33-й

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Шинки Кнехт занял третье место на дистанции 1500 метров.
Шинки Кнехт
Шинки Кнехт
Getty Images

Нидерландец Шинки Кнехт в Гданьске спустя три года вернулся на подиум чемпионата Европы по шорт-треку.

На чемпионате Европы 2021 года в Гданьске Кнехт занял третье место на дистанции 1500 метров, проиграв только россиянам Семену Елистратову и Денису Айрапетяну.

В последний раз Кнехт поднимался на европейский подиум на чемпионате Европы 2018 года в Дрездене, где выиграл все дистанции и стал трехкратным чемпионом Европы в абсолютном зачете. Потом нидерландец пропустил около года из-за серьезных ожогов, полученных во время отдыха.

Украинец Владислав Немиро занял 33-е место в итоговой классификации. Еще один украинский шорт-трекист Олег Гандей в четвертьфинальном забеге получил пенальти за фол против боснийца Эдина Бранковича.

Чемпионат Европы-2019, Гданьск, Польша

1500 метров, мужчины

1. Семен Елистратов (Россия)

2. Денис Айрапетян (Россия)

3. Шинки Кнехт (Нидерланды)

...

33. Владислав Немиро (Украина)

Олег Гандей (Украина) - пенальти

Напоминаем, что у женщин двукратной чемпионкой Европы на дистанции 1500 метров стала нидерландка Сюзанна Схюлтинг.

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Теги: шорт-трек, чемпионат Европы
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