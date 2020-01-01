Схюлтинг выиграла 1500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку, Репецкая — 31-я
Нидерландская шорт-трекистка Сюзанна Схюлтинг победила на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы в польском Гданьске.
В финальном забеге Схюлтинг на 0,3 секунды обошла немецкую спортсменку Анну Зайдель и более, чем на секунду — россиянку Софию Просвирнову, которые заняли второе и третье место соответственно. Для нидерландской шорт-трекистки этот титул чемпионки Европы стал вторым подряд на самой длинной дистанции.
Лучшая из украинских шорт-трекисток Светлана Репецкая, которая дебютировала на чемпионате Европы, в итоговой классификации заняла 31-е место, на одну позицию выше, чем лидер женской команды Украины Мария Долгополова.
Чемпионат Европы-2021, Гданьск, Польша
1500 метров, женщины.
1. Сюзанна Схюлтинг (Нидерланды)
2. Анна Зайдель (Германия)
3. София Просвирнова (Россия)
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31. Светлана Репецкая (Украина)
32. Мария Долгополова (Украина)
Напоминаем, что с чемпионата Европы снялась команда Великобритании с трехкратной чемпионкой мира Элизой Кристи.
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