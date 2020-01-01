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Схюлтинг выиграла 1500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку, Репецкая — 31-я

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Нидерландская шорт-трекистка успешно защитила титул чемпионки Европы.
Сюзанна Схюлтинг
Сюзанна Схюлтинг
Getty Images

Нидерландская шорт-трекистка Сюзанна Схюлтинг победила на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы в польском Гданьске.

В финальном забеге Схюлтинг на 0,3 секунды обошла немецкую спортсменку Анну Зайдель и более, чем на секунду — россиянку Софию Просвирнову, которые заняли второе и третье место соответственно. Для нидерландской шорт-трекистки этот титул чемпионки Европы стал вторым подряд на самой длинной дистанции.

Лучшая из украинских шорт-трекисток Светлана Репецкая, которая дебютировала на чемпионате Европы, в итоговой классификации заняла 31-е место, на одну позицию выше, чем лидер женской команды Украины Мария Долгополова.

Чемпионат Европы-2021, Гданьск, Польша

1500 метров, женщины.

1. Сюзанна Схюлтинг (Нидерланды)

2. Анна Зайдель (Германия)

3. София Просвирнова (Россия)

...

31. Светлана Репецкая (Украина)

32. Мария Долгополова (Украина)

Напоминаем, что с чемпионата Европы снялась команда Великобритании с трехкратной чемпионкой мира Элизой Кристи.

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Теги: шорт-трек, чемпионат Европы
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