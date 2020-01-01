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Трехкратная чемпионка мира Кристи пропустит чемпионат Европы по шорт-треку

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Команда Великобритании в полном составе снялась с соревнований в Польше из-за коронавируса.
Элиза Кристи
Элиза Кристи
Getty Images

Вслед за Олимпийской чемпионкой Пхенчхана, итальянкой Арианной Фонтаной, о снятии с чемпионата Европы-2021 по шорт-треку объявила национальная команда Великобритании во главе с трехкратной чемпионкой мира и десятикратной чемпионкой Европы Элизой Кристи, сообщает официальный сайт Британской ассоциации коньковых видов спорта.

Такое решение руководство Ассоциации приняло из-за возможных сложностей с переездом в Гданьск, где пройдет чемпионат Европы, и обратно в связи с пандемией коронавируса, из-за которой ограничено количество авиарейсов, которые постоянно отменяются, и есть риск застрять в Польше и испортить подготовку к чемпионату мира.

«После сложного для всех года было грустно узнать, что мы снимаемся с чемпионата Европы. Мы подавлены — все много готовились и вся команда очень сильно прибавила. Однако, наши здоровье и безопасность — превыше всего», - написала Кристи в своем Twitter-аккаунте.

Чемпионат Европы по шорт-треку в этом году пройдет в польском Гданьске с 22 по 24 января.

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Теги: шорт-трек, чемпионат Европы
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