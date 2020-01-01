Чемпионат мира по фигурному катанию отменили

Мировое первенство не будут проводить в более поздние сроки.

Чемпионат мира по фигурному катанию Getty Images

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение окончательно отменить чемпионат мира по фигурному катанию-2020 из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Отметим, что мировое первенство было запланировано с 16 по 22 марта в Монреале (Канада), но турнир пришлось отложить из-за COVID-19.

Изначально в организации хотели провести ЧМ в период с октября по декабрь, но в итоге ISU и вовсе приняла решение об отмене соревнований.

Кроме того, также отменены чемпионаты мира по шорт-треку (Сеул, 13-15 марта) и синхронному катанию на коньках (Лейк-Плэсид, 3-5 апреля).