Украинский дуэт Назарова/Никитин стал десятым на чемпионате Европы

Украинские танцоры сумели подняться на одну позицию после произвольного танца.

Украинский танцевальный дуэт Александра Назарова и Максим Никитин занял десятое место на чемпионате Европы, который завершился в австрийском городе Грац.

В ритмическом танце наши фигуристы показали 11-й результат, а в произвольном установили собственный рекорд - 108.40 баллов, что позволило стать девятыми.

Общая сумма баллов по итогам двух программ также стала для дуэта рекордной - 179.94, благодаря чему украинский дуэт замкнул топ-10.