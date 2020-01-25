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Украинский дуэт Назарова/Никитин стал десятым на чемпионате Европы

Комментариев: 1
Украинские танцоры сумели подняться на одну позицию после произвольного танца.
Александра Назарова и Максим Никитин
Александра Назарова и Максим Никитин
ufsf.com.ua

Украинский танцевальный дуэт Александра Назарова и Максим Никитин занял десятое место на чемпионате Европы, который завершился в австрийском городе Грац.

В ритмическом танце наши фигуристы показали 11-й результат, а в произвольном установили собственный рекорд - 108.40 баллов, что позволило стать девятыми.

Общая сумма баллов по итогам двух программ также стала для дуэта рекордной - 179.94, благодаря чему украинский дуэт замкнул топ-10.

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Michael2811    25.01.2020, 21:25
Оценка:  -4
Michael2811
Плохому танцору......Далее по тексту !!!
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