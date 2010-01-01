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Украинец Коваленко завоевал бронзовую медаль на Юношеской Олимпиаде

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Фристайлист принес нашей стране первую личную награду.
Орест Коваленко
Орест Коваленко
НОК Украины

Фристайлист Орест Коваленко завоевал бронзу на III зимних Юношеских Олимпийских играх, которые сегодня завершаются в Лозанне (Швейцария).

18-летний спортсмен замкнул тройку лучших в дисциплине “биг-эйр”. В финале украинец сделал три прыжка, за которые в итоге набрал 179,5 балла.

Отметим, что биг-эйр - соревнования, на которых спортсмен разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полете разные трюки. Длина полетов колеблется от 5 до 30 метров.

Таким образом, на счету сборной Украины четыре медали ЮОИ-2020. Ранее наши спортсмены стали призерами в хоккейном турнире в формате “3 на 3“ и фигурном катании. Там украинцы выступали в составе интернациональных команд.

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Теги: зимние виды, фристайл, Орест Коваленко, Юношеские Олимпийские Игры
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