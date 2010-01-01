Украинец Коваленко завоевал бронзовую медаль на Юношеской Олимпиаде

Фристайлист принес нашей стране первую личную награду.

Фристайлист Орест Коваленко завоевал бронзу на III зимних Юношеских Олимпийских играх, которые сегодня завершаются в Лозанне (Швейцария).

18-летний спортсмен замкнул тройку лучших в дисциплине “биг-эйр”. В финале украинец сделал три прыжка, за которые в итоге набрал 179,5 балла.

Отметим, что биг-эйр - соревнования, на которых спортсмен разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полете разные трюки. Длина полетов колеблется от 5 до 30 метров.

Таким образом, на счету сборной Украины четыре медали ЮОИ-2020. Ранее наши спортсмены стали призерами в хоккейном турнире в формате “3 на 3“ и фигурном катании. Там украинцы выступали в составе интернациональных команд.