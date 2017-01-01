Украинские спортсмены завоевали первые медали Юношеской Олимпиады

Копилка сборной Украины пополнилась полным комплектом наград.

Сборная Украины на ЮОИ-2020 НОК Украины

Украинские спортсмены завоевали первые три медали на зимних Юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Лозанне (Швейцария).

Хоккеисты Владимир Трошкин и Денис Пасько стали призерами в дебютном турнире в формате “3 на 3“, где команды были укомплектованы спортсменами из разных стран.

Трошкин в составе команды “Green“ выиграл золото, а Пасько вместе с командой “Red“ стал серебряным призером.

НОК Украины

Третья медаль на счету фигуристов Софии Нестеровой и Артема Даренского. Спортивная пара завоевала бронзу в соревнованиях смешанных интернациональных коллективов в команде “Team Vision“.

НОК Украины

Отметим, что Юношеская Олимпиада завершится 22 января.