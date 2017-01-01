Грубая ошибка стоила Гераскевичу высокого места в Винтенберге

Владислав Гераскевич в этом сезоне остается без мест в топ-10.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич не очень удачно выступил на третьем этапе Кубка мира в немецком Винтенберге.

В первой своей попытке во время разгона Владислав допустил грубую ошибку - вылетел со шпура и в результате занял только 20-е место.

К счастью, этого хватило, чтобы квалифицироваться в финал, где Гераскевич был уже 10-й, но по сумме двух заездов его итоговое место было 16-е.

В общем зачете Владислав Гераскевич находится на 16-м месте, проигрывая почти 100 баллов десятому месту.

Напомним, в прошлом году Влад стал девятым в общем зачете Кубка мира, но в этом году его лучшим результатом остается 12-е место в американском Лейк-Плэсид на первом этапе Кубка мира. Следующий этап пройдет во французском Ла Плане 10 января.