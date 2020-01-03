Французская фигуристка сдала положительный допинг-тест на кокаин

Лорин Лекавелье заняла высокое место на последнем чемпионате Европы.

Французская фигуристка Лорин Лекавелье провалила допинг-тест. В крови 23-летней спортсменки были найдены следы кокаина, сообщает L'Équipe со ссылкой на источник в местной Федерации ледовых видов спорта.

Отмечается, что фигуристка не выступала на соревнованиях с сентября 2019 года.

Пока неизвестно, какое наказание понесет Лекавалье.

Отметим, что француженка показала пятый результат на чемпионатах Европы в 2017 и 2019 году.