Переключиться на мобильную версию

Французская фигуристка сдала положительный допинг-тест на кокаин

Комментариев: 1
Лорин Лекавелье заняла высокое место на последнем чемпионате Европы.
Лорин Лекавелье
Лорин Лекавелье
Getty Images

Французская фигуристка Лорин Лекавелье провалила допинг-тест. В крови 23-летней спортсменки были найдены следы кокаина, сообщает L'Équipe со ссылкой на источник в местной Федерации ледовых видов спорта.

Отмечается, что фигуристка не выступала на соревнованиях с сентября 2019 года. 

Пока неизвестно, какое наказание понесет Лекавалье.

Отметим, что француженка показала пятый результат на чемпионатах Европы в 2017 и 2019 году.

Поделись:
Теги: фигурное катание, зимние виды, допинг
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Via_dolorosa    03.01.2020, 13:05
Оценка:  +3
Via_dolorosa
Кокаин не может быть допингом т.к. это клубный наркотиком под ним не выступают на соревнованиях, а просто тусят в мега-пати на Вегасе )))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь