Украинские фигуристы завоевали две медали на турнире в Стамбуле

Мария Голубцова и Кирилл Белобров выиграли золото, а Александра Назарова и Максим Никитин - серебро.

Украинские фигуристы успешно выступили на турнире Bosphorus Cup 2019 в Стамбуле (Турция).

Юниорская танцевальная пара Марии Голубцовой и Кирилла Белоброва завоевала золотую медаль, показав лучший результат в произвольном (98,56 пункта) и коротком танце (64,19). Общий балл пары составил 162,75.

Дуэт Александры Назаровой и Максима Никитина занял второе место среди взрослых в ритмичном (76,64 пункта) и в произвольном танце (112,59). В целом - 189,23 балла.