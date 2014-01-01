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Украинские фигуристы завоевали две медали на турнире в Стамбуле

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Мария Голубцова и Кирилл Белобров выиграли золото, а Александра Назарова и Максим Никитин - серебро.
Александра Назарова и Максим Никитин
Александра Назарова и Максим Никитин
Getty Images

Украинские фигуристы успешно выступили на турнире Bosphorus Cup 2019 в Стамбуле (Турция).

Юниорская танцевальная пара Марии Голубцовой и Кирилла Белоброва завоевала золотую медаль, показав лучший результат в произвольном (98,56 пункта) и коротком танце (64,19). Общий балл пары составил 162,75.

Дуэт Александры Назаровой и Максима Никитина занял второе место среди взрослых в ритмичном (76,64 пункта) и в произвольном танце (112,59). В целом - 189,23 балла.

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Теги: зимние виды спорта, фигурное катание, Александра Назарова, Максим Никитин
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