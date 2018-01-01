Переключиться на мобильную версию

Скандальная российская фигуристка будет выступать за Украину

Комментариев: 0
13-летняя Анастасия Шаботова известна своими высказываниями о допинге.
Анастасия Шаботова
Анастасия Шаботова
fsrussia.ru

Российская фигуристка Анастасия Шаботова на международных соревнованиях будет выступать под флагом Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании президиума Федерации фигурного катания на коньках города Москвы (ФФКМ).

Спортсменке разрешили выступать за Украину единогласным решением. Юная фигуристка занимается в школе “Снежные Барсы“ под руководством Светланы Пановой.

Напомним, в начале этого года Шаботова заявила, что секретом выступлений на высоком уровне является использование допинга.

Поделись:
Теги: зимние виды спорта, фигурное катание, Анастасия Шаботова
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь