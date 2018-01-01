Скандальная российская фигуристка будет выступать за Украину
13-летняя Анастасия Шаботова известна своими высказываниями о допинге.
Российская фигуристка Анастасия Шаботова на международных соревнованиях будет выступать под флагом Украины.
Соответствующее решение было принято на заседании президиума Федерации фигурного катания на коньках города Москвы (ФФКМ).
8 июля 2019 г.
Спортсменке разрешили выступать за Украину единогласным решением. Юная фигуристка занимается в школе “Снежные Барсы“ под руководством Светланы Пановой.
Напомним, в начале этого года Шаботова заявила, что секретом выступлений на высоком уровне является использование допинга.
Полная версия правил