Скандальная российская фигуристка будет выступать за Украину

13-летняя Анастасия Шаботова известна своими высказываниями о допинге.

Российская фигуристка Анастасия Шаботова на международных соревнованиях будет выступать под флагом Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании президиума Федерации фигурного катания на коньках города Москвы (ФФКМ).

Спортсменке разрешили выступать за Украину единогласным решением. Юная фигуристка занимается в школе “Снежные Барсы“ под руководством Светланы Пановой.

Напомним, в начале этого года Шаботова заявила, что секретом выступлений на высоком уровне является использование допинга.