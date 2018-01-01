Абраменко пропустит следующий сезон

Олимпийский чемпион хочет взять паузу для восстановления.

Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко сообщил, что пропустит следующий сезон.

“Еще после Олимпиады у меня были мысли о том, чтобы отдохнуть, ведь это были для меня четвертые подряд Олимпийские игры. Это сложно физически и морально, даже не было времени нормально отдохнуть.

Думал уйти после Кореи, но удержал чемпионат мира, ведь у меня еще не было медалей. Пришлось готовиться. В следующем году буду лечиться, восстанавливаться, и тогда с новыми силами - на чемпионат мира“, - приводит слова украинца UA: Перший.

Кроме того, следующий сезон пропустит также лидер женской сборной Ольга Полюк.

Напомним, на чемпионате мире, который проходил в США, Абраменко завоевал серебро.