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Абраменко занял 7-е место на этапе Кубка мира в Беларуси

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Украинский фристайлист не сумел попасть в суперфинал.
Александр Абраменко
Александр Абраменко

Украинские фристайлисты Александр Абраменко и Ольга Полюк выступили на этапе Кубка мира в белорусских Раубичах. 

Вице-чемпион мира и олимпийский чемпион-2018 Александр Абраменко показал шестой результат в квалификации - 111.51 баллов. В первом финале украинец занял седьмое место (109.29) и не сумел пробиться в суперфинал, отстав от первой шестерки на 2,22 балла.

В квалификации выступали еще двое украинцев - Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский показали 20-й и 24-й результаты соответственно.

Представительница Украины в женской части соревнований Ольга Полюк также не сумела пробиться в суперфинал и заняла девятое место - 71.91 балла.

В общем зачете кубка мира в лыжной акробатике лидирует Максим Буров, у которого 220 очков. Александр Абраменко на восьмом месте с 81 пунктом. У женщин на первом месте Сю Ментао - 260 очков. Ольга Полюк с 53 очками на 14-й позиции.

Четвертый и пятый этапы кубка мира, которые определят обладателя Малого хрустального глобуса, состоятся 2 и 3 марта в Китае.

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Теги: Александр Абраменко, фристайл
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