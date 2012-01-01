Гераскевич занял 12-е место на этапе Кубка мира

Украинец попал в топ-10 второго заезда.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич занял 12-е место на шестом этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде.

В первом заезде Гераскевич занял 16-е место, но сумел значительно улучшить свой результат во втором и попал в топ-10 – 9-е место. Итоговый результат украинца составил 1:48.98 минуты (+1.79 с). Таким образом, украинец второй раз кряду занял 12-е место после этапа в швейцарском Санкт-Морице.

К слову, россиянин Александр Третьяков занял первое место, вторым стал латвиец Мартинс Дукурс, а третьим – кореец Юн Сун Бин.

В общем зачете Гераскевич занимает 11-е место, отставая от первой десятки на 2 очка. Лидирует Третьяков.