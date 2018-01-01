Фигуристка Архипова выиграла бронзу Европейского юношеского олимпийского фестиваля

Это уже вторая медаль в копилку национальной команды.

Украинская фигуристка Анастасия Архипова принесла еще одну медаль для сборной Украины на ХIV зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в Сараево.

По итогам короткой программы Настя заняла третье место (58,58 баллов), также третьей она стала и в произвольной программе (103,15 балла), уступив лишь представительницам России и Италии.

Напомним, ранее бронзу завоевал биатлонист Степан Кинаш.