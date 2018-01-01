Абраменко - о втором месте: Медаль на вес золота

Вице-чемпион мира по фристайлу Александр Абраменко поблагодарил своих фанатов за поддержку.

Серебряный призер чемпионата мира по фристайлу Александр Абраменко поделился фотографией своей медали, а также поблагодарил всех на поддержку.

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“Серебряная награда чемпионата мира. Спасибо всем, кто болел и поддерживал. Вице-чемпион мира. Медаль на вес золота – первая для мужской части сборной Украины! Это большое достижение. Серебро в моей руке. Я сделал это“, - написал Абраменко на своей страничке в Facebook.

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