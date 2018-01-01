Переключиться на мобильную версию

Абраменко - о втором месте: Медаль на вес золота

Комментариев: 0
Вице-чемпион мира по фристайлу Александр Абраменко поблагодарил своих фанатов за поддержку.
Александр Абраменко
Александр Абраменко
Getty Images

Серебряный призер чемпионата мира по фристайлу Александр Абраменко поделился фотографией своей медали, а также поблагодарил всех на поддержку.

Читай также: Данча завоевала серебро чемпионата мира по сноуборду

“Серебряная награда чемпионата мира. Спасибо всем, кто болел и поддерживал. Вице-чемпион мира. Медаль на вес золота – первая для мужской части сборной Украины! Это большое достижение. Серебро в моей руке. Я сделал это“, - написал Абраменко на своей страничке в Facebook.

Смотрите также видео потрясающего прыжка Александра Абраменко, который принес ему медаль чемпионата мира.

Поделись:
Теги: Александр Абраменко, фристайл, зимние виды спорта, Facebook, чемпионат мира, серебро
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь