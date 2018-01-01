Абраменко на чемпионате мира: видео серебряного прыжка украинского спортсмена
Александр Абраменко завоевал серебро на чемпионате мира по фристайлу.
Олимпийский чемпион Александр Абраменко на чемпионате мира по фристайлу в США совершил прыжок Back-Double-Full-Full-Full, который принес ему серебряную медаль соревнований.
За свой прыжок Абраменко получил 126.24 балла.
Смотрите видео серебряного прыжка Александра Абраменко:
Отметим, что это первая медаль чемпионата мира в карьере Абраменко.
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