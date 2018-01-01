Абраменко на чемпионате мира: видео серебряного прыжка украинского спортсмена

Александр Абраменко завоевал серебро на чемпионате мира по фристайлу.

Александр Абраменко Getty Images

Олимпийский чемпион Александр Абраменко на чемпионате мира по фристайлу в США совершил прыжок Back-Double-Full-Full-Full, который принес ему серебряную медаль соревнований.

За свой прыжок Абраменко получил 126.24 балла.

Смотрите видео серебряного прыжка Александра Абраменко:

Отметим, что это первая медаль чемпионата мира в карьере Абраменко.