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Абраменко на чемпионате мира: видео серебряного прыжка украинского спортсмена

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Александр Абраменко завоевал серебро на чемпионате мира по фристайлу.

Александр Абраменко
Александр Абраменко
Getty Images

Олимпийский чемпион Александр Абраменко на чемпионате мира по фристайлу в США совершил прыжок Back-Double-Full-Full-Full, который принес ему серебряную медаль соревнований.

За свой прыжок Абраменко получил 126.24 балла.

Смотрите видео серебряного прыжка Александра Абраменко:

Отметим, что это первая медаль чемпионата мира в карьере Абраменко.

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Теги: зимние виды спорта, фристайл, Александр Абраменко, чемпионат мира, видео, прыжок
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