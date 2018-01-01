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Абраменко завоевал серебро на чемпионате мира в США

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Александр Абраменко впервые в карьере выиграл медаль чемпионата мира.
Александр Абраменко
Александр Абраменко
Getty Images

Олимпийский чемпион Александр Абраменко стал серебряным призером чемпионата мира по фристайлу и сноубордингу, который проходит в США.

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Украинец в суперфинале соревнований исполнил прыжок Back-Double-Full-Full-Full, который принес ему 126.24 баллов.

Первое место завоевал представитель России Максим Буров, набравший 130.09 баллов, а бронза досталась спортсмену из Швейцарии Ною Роту.

Стоит сказать, что эта медаль является первой для Абраменко на мировом первенстве.

Александр Абраменко (слева) завоевал второе место на ЧМ
Александр Абраменко (слева) завоевал второе место на ЧМ
Getty Images

Ранее сообщалось, что украинская сноубордистка Аннамари Данча завоевала серебро чемпионата мира по сноуборду.

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Теги: зимние виды спорта, фристайл, чемпионат мира, Александр Абраменко, серебро
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