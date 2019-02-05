Линдси Вонн показала свои синяки на лице после жуткого падения на ЧМ-2019
Также легендарная горнолыжница показала огромный синяк на ягодицах ее партнерши по команде.
Известная американская горнолыжница Линдси Вонн упала во время прохождения дистанции в дисциплине супергиган на Чемпионате мира-2019 в Швеции.
Видео своего жесткого падения американка опубликовала на своей страничке в Instagram.
Также олимпийская чемпионка продемонстрировала синяки на своем лице. “Не могу дождаться завтрашнего дня, чтобы увидеть, какого цвета станут мои синяки“, - написала Вонн под публикацией.
Кроме своих синяков, Вонн показала огромный синяк на ягодицах партнерши по команде Лорен Росс, которая также неудачно упала.
Ранее сообщалось, что Линдси Вонн завершит карьеру после Чемпионата мира.
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