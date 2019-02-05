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Линдси Вонн показала свои синяки на лице после жуткого падения на ЧМ-2019

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Также легендарная горнолыжница показала огромный синяк на ягодицах ее партнерши по команде.
Линдси Вонн оказывают помощь после жуткого падения
Линдси Вонн оказывают помощь после жуткого падения
Getty Images

Известная американская горнолыжница Линдси Вонн упала во время прохождения дистанции в дисциплине супергиган на Чемпионате мира-2019 в Швеции.

Видео своего жесткого падения американка опубликовала на своей страничке в Instagram.

Также олимпийская чемпионка продемонстрировала синяки на своем лице. “Не могу дождаться завтрашнего дня, чтобы увидеть, какого цвета станут мои синяки“, - написала Вонн под публикацией.

Линдси Вонн
Линдси Вонн
nstagram.com/lindseyvonn/

Кроме своих синяков, Вонн показала огромный синяк на ягодицах партнерши по команде Лорен Росс, которая также неудачно упала.

Линдси Вонн показывает синяк Лорен Росс
Линдси Вонн показывает синяк Лорен Росс
nstagram.com/lindseyvonn/

Ранее сообщалось, что Линдси Вонн завершит карьеру после Чемпионата мира.

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Теги: зимние виды спорта, Линдси Вонн, падение, видео, фото, горные лыжи
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