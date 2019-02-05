Линдси Вонн показала свои синяки на лице после жуткого падения на ЧМ-2019

Также легендарная горнолыжница показала огромный синяк на ягодицах ее партнерши по команде.

Известная американская горнолыжница Линдси Вонн упала во время прохождения дистанции в дисциплине супергиган на Чемпионате мира-2019 в Швеции.

Видео своего жесткого падения американка опубликовала на своей страничке в Instagram.

Также олимпийская чемпионка продемонстрировала синяки на своем лице. “Не могу дождаться завтрашнего дня, чтобы увидеть, какого цвета станут мои синяки“, - написала Вонн под публикацией.

Линдси Вонн nstagram.com/lindseyvonn/

Кроме своих синяков, Вонн показала огромный синяк на ягодицах партнерши по команде Лорен Росс, которая также неудачно упала.

Линдси Вонн показывает синяк Лорен Росс nstagram.com/lindseyvonn/

Ранее сообщалось, что Линдси Вонн завершит карьеру после Чемпионата мира.