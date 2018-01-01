Данча завоевала серебро чемпионата мира по сноуборду
Сноубордистка установила историческое достижение для Украины.
Украинская сноубордистка Аннамари Данча стала серебрянным призером чемпионата мира, который проходит в Парк-Сити (США).
Наша спортсменка заняла второе место в параллельном слаломе, уступив в финале 0,85 секунды Джули Зогг из Швейцарии.
Данча квалифицировалась в финальные заезды на 15-м месте, после чего победила Шейенн Лох, Александру Крол и Рамону Хофмейстер.
Медаль Данчи стала для Украины первой в этой дисциплине.
Ранее Данча вписала свое имя в историю украинского сноубординга, заняв 6-е место в дисциплине параллельный гигантский слалом.
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