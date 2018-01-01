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Данча завоевала серебро чемпионата мира по сноуборду

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Сноубордистка установила историческое достижение для Украины.
Аннамари Данча
Аннамари Данча
Getty Images

Украинская сноубордистка Аннамари Данча стала серебрянным призером чемпионата мира, который проходит в Парк-Сити (США).

Наша спортсменка заняла второе место в параллельном слаломе, уступив в финале 0,85 секунды Джули Зогг из Швейцарии.

Данча квалифицировалась в финальные заезды на 15-м месте, после чего победила Шейенн Лох, Александру Крол и Рамону Хофмейстер.

Медаль Данчи стала для Украины первой в этой дисциплине.

Ранее Данча вписала свое имя в историю украинского сноубординга, заняв 6-е место в дисциплине параллельный гигантский слалом.

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Теги: зимние виды спорта, сноуборд, Аннамари Данча
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