Данча завоевала серебро чемпионата мира по сноуборду

Сноубордистка установила историческое достижение для Украины.

Украинская сноубордистка Аннамари Данча стала серебрянным призером чемпионата мира, который проходит в Парк-Сити (США).

Наша спортсменка заняла второе место в параллельном слаломе, уступив в финале 0,85 секунды Джули Зогг из Швейцарии.

Данча квалифицировалась в финальные заезды на 15-м месте, после чего победила Шейенн Лох, Александру Крол и Рамону Хофмейстер.

Медаль Данчи стала для Украины первой в этой дисциплине.

Ранее Данча вписала свое имя в историю украинского сноубординга, заняв 6-е место в дисциплине параллельный гигантский слалом.