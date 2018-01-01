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Абраменко и Полюк пробились в финал чемпионата мира

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Украинские фристайлисты без проблем прошли квалификацию.
Александр Абраменко
Александр Абраменко
Getty Images

Украинские фристайлисты Александр Абраменко и Ольга Полюк успешно прошли квалификацию в лыжной акробатике на чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу в американском Парк-Сити.

Александр Абраменко в первой квалификации за свій прыжок получил 119,74 балла и стал вторым. Завтра, 7 февраля, в 4 утра по киевскому времени Абраменко будет стартовать 11-м в первом из трех финалов.

Ольге Полюк в первой квалификации удалось показать пятый результат, набрав 79,06 балла. В результате она также с первой попытки пробилась в первый из трех финалов, где будет стартовать под восьмым номером.

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Теги: зимние виды спорта, фристайл, Александр Абраменко
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