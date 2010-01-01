Украинка Данча вписала свое имя в историю украинского сноубординга

Аннамари Данча заняла шестое место на Чемпионате мира по сноуборду.

Украинская сноубордистка Аннамари Данча показала лучший результат в истории украинского сноубординга во время выступления на ЧМ-2019 в Юте (США).

28-летняя спортсменка заняла 6-е место в дисциплине параллельный гигантский слалом и впервые в карьере попала в цветочную церемонию.

Аннамари Данча попала в цветочную церемонию instagram.com/annamari_dancha/

Данча до этого пять раз выступала на мировых первенствах, однако не поднималась выше 17-го места. Стоит сказать, что в этой дисциплине Данча в 2010-м году завоевала золото юниорского чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что украинская биатлонистка Екатерина Бех выиграла второе золото юниорского чемпионата мира.