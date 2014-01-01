Гоцул не давал комментариев российским СМИ по поводу участия Украины в Универсиаде

В Министерстве заявили, что с 2014-го года не дают комментарии российской прессе.

В понедельник, 4-го февраля, российское информационное агентство ТАСС сообщило, что украинские спортсмены не приедут на Универсиаду, которая состоится в России.

ТАСС указал источником информации первого заместителя министра молодежи и спорта Украины Игоря Гоцула. В связи с этим пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины выступила с официальным заявлением.

“Игорь Гоцул не давал комментарием по участию сборной Украины в Универсиаде-2019, в том числе - российскому ТАСС. Министерство молодежи и спорта Украины не предоставляет комментарии и не отвечает на информационные запросы российских СМИ с 2014 года.

Решение об участии сборной Украины в зимней Универсиаде-2019 в Красноярске находится в пределах компетенции Министерства образования и науки, а точнее - в пределах компетенции Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины“, - говорится в заявлении.

Также в ведомстве напомнили о своей позиции относительно выступлений украинцев на соревнованиях в России:

“Позиция Министерства молодежи и спорта относительно участия украинских спортсменов в соревнованиях на территории России остается неизменной: подготовка и участие сборных команд в таких соревнованиях не финансируется из Государственного бюджета Украины, как и выплата соответствующих призовых и тому подобное. Все риски пребывания спортсменов на территории страны-агрессора берут на себя федерации по видам спорта и сами спортсмены“, - сообщается в заявлении Министерства.

Ранее сообщалось, что известная украинская легкоатлетка будет выступать за Россию.