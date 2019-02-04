Украинские спортсмены не поедут Универсиаду в Россию

Cрок приема заявок на участие уже завершился.

Сборная Украины не будет участвовать в зимней Универсиаде, которая пройдет 2-12 марта в Красноярске (Россия).

Об этом в комментарии ТАСС заявил первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул.

“Спортсмены Украины не приедут в Красноярск“, - сообщил Гоцул.

Cрок приема заявок на участие в зимней Универсиаде-2019 завершился 2 февраля.

На зимней Универсиаде-2017, которая проходила в городе Алма-Ата (Казахстан), сборная Украины заняла десятое место в неофициальном медальном зачете, завоевав 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.