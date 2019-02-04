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Украинские спортсмены не поедут Универсиаду в Россию

Комментариев: 2
Cрок приема заявок на участие уже завершился.
Зимняя Универсиада-2019
Зимняя Универсиада-2019
ТАСС

Сборная Украины не будет участвовать в зимней Универсиаде, которая пройдет 2-12 марта в Красноярске (Россия).

Об этом в комментарии ТАСС заявил первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул.

“Спортсмены Украины не приедут в Красноярск“, - сообщил Гоцул.

Cрок приема заявок на участие в зимней Универсиаде-2019 завершился 2 февраля.

На зимней Универсиаде-2017, которая проходила в городе Алма-Ата (Казахстан), сборная Украины заняла десятое место в неофициальном медальном зачете, завоевав 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.

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Теги: зимние виды спорта, Универсиада
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Источник: tass.ru

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  04.02.2019, 15:24
Оценка:  +2
гость
Ну и кому от этого будет хуже? Конечно спортсменам ! Надеемся, что эта дурь скоро развеется, как дурной сон вместе с засильем бандерлогов во власти!
Boxerogos    04.02.2019, 15:18
Оценка:  +2
Boxerogos
Понятно.Денег нет на проезд...
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