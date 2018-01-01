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Легендарная горнолыжница объявила о завершении карьеры

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Чемпионат мира-2019 станет последним для Линдси Вонн.

Линдси Вонн
Линдси Вонн
Reuters

Олимпийская чемпионка Линдси Вонн приняла решение завершить карьеру в этом году.

“Последние 2 недели были одними из самых эмоциональных в моей жизни. Я боролась с собой, сердце и разум говорят мне, что я все еще могу продолжать выступления, но тело сопротивляется.

После множества бессонных ночей я решила, что мне не следует продолжать. На чемпионате мира в Швеции на следующей неделе будет моя последняя гонка в карьере“, - сообщила американка на своей странице в Facebook.

Вонн принадлежит рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира среди женщин - 82.

Чемпионат по горным лыжам пройдет с 5 по 17 февраля в шведском Оре.

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Теги: зимние виды спорта, Линдси Вонн, горные лыжи
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Источник: www.facebook.com

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