Легендарная горнолыжница объявила о завершении карьеры
Чемпионат мира-2019 станет последним для Линдси Вонн.
Олимпийская чемпионка Линдси Вонн приняла решение завершить карьеру в этом году.
“Последние 2 недели были одними из самых эмоциональных в моей жизни. Я боролась с собой, сердце и разум говорят мне, что я все еще могу продолжать выступления, но тело сопротивляется.
После множества бессонных ночей я решила, что мне не следует продолжать. На чемпионате мира в Швеции на следующей неделе будет моя последняя гонка в карьере“, - сообщила американка на своей странице в Facebook.
Вонн принадлежит рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира среди женщин - 82.
Чемпионат по горным лыжам пройдет с 5 по 17 февраля в шведском Оре.
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