Фигурное катание: Олимпийская чемпионка Загитова уступила золото ЧЕ соотечественнице
На чемпионате Европы по фигурному катанию, который сейчас проходит в Минске (Беларусь), разыграны первые комплекты медалей.
Золото завоевала российская фигуристка Софья Самодурова, которая вырвала победу у своей соотечественницы, олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
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Алина допустила несколько ошибок и падение в решающий день соревнований, которые позволили ей занять лишь второе место. А вот бронзовым призером стала представительница Финляндии Вивека Линдфорс.
1. Софья Самодурова (Россия) - 213,84.
2. Алина Загитова (Россия) - 198,34.
3. Вивека Линдфорс (Финляндия) - 194,40.
Также на чемпионате Европы были разыграны медали у спортивных пар. Золото получил французский дуэт Ванесса Джеймс / Моргана Сипре. Серебро добыли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. На третьем месте оказалась еще одна пара из России - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 225,66.
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) - 218,82.
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) - 205,28.
Ранее ообщалось, что украинский танцевальный дуэт пробился в финал ЧЕ по фигурному катанию.
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