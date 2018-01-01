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Фигурное катание: Олимпийская чемпионка Загитова уступила золото ЧЕ соотечественнице

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Россиянки разыграли между собой золото и серебро чемпионата Европы.
Софья Самодурова
Софья Самодурова
fsrussia.ru

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который сейчас проходит в Минске (Беларусь),  разыграны первые комплекты медалей.

Золото завоевала российская фигуристка Софья Самодурова, которая вырвала победу у своей соотечественницы, олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

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Алина допустила несколько ошибок и падение в решающий день соревнований, которые позволили ей занять лишь второе место. А вот бронзовым призером стала представительница Финляндии Вивека Линдфорс.

1. Софья Самодурова (Россия) - 213,84.
2. Алина Загитова (Россия) - 198,34.
3. Вивека Линдфорс (Финляндия) - 194,40.

 

Алина Загитова, Софья Самодурова и Вивека Линдфорс
Алина Загитова, Софья Самодурова и Вивека Линдфорс
fsrussia.ru

 

Также на чемпионате Европы были разыграны медали у спортивных пар. Золото получил французский дуэт Ванесса Джеймс / Моргана Сипре. Серебро добыли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. На третьем месте оказалась еще одна пара из России - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 225,66.
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) - 218,82.
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) - 205,28.

 

Три спортивных дуэта, разыгравших медали ЧЕ
Три спортивных дуэта, разыгравших медали ЧЕ
fsrussia.ru

 

Ранее ообщалось, что украинский танцевальный дуэт пробился в финал ЧЕ по фигурному катанию

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Теги: фигурное катание, чемпионат Европы, зимние виды спорта, Алина Загитова
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