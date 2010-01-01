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Фигурное катание: Попова и Беликов вышли в финальную часть Чемпионата Европы

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Украинский дуэт успешно квалифицировался в финальную часть произвольной программы.
Владимир Беликов и Дарья Попова
Владимир Беликов и Дарья Попова
ufsf.com.ua

Украинский танцевальный дуэт по фигурному катанию Дарья Попова и Владимир Беликов успешно прошли квалификацию на чемпионате Европы, который проходит в Минске.

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После ритмичного танца Попова и Беликов заняли 16-е место, обеспечив себе выход в финал. За вальс и танго украинцы получили 60.01 балла, превзойдя на один балл свой лучший результат в сезоне (59.01).

Технические элементы программы судьи оценили в 32.30 баллов, а компоненты - в 27.71.

Ранее сообщалось, что украинец Иван Шмуратко вышел в финал ЧЕ в мужском одиночном катании.

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Теги: фигурное катание, чемпионат Европы, зимние виды спорта
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