Украинец Шмуратко пробился в финал чемпионата Европы по фигурному катанию

Фигурист покажет свою произвольную программу в Минске.

Украинский фигурист Иван Шмуратко занял 19-ое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске, что позволило ему войти в финал соревнований в мужском одиночном катании.

Шмуратко набрал 67.26 баллов, получив от судей 36.27 баллов за технические элементы и 31.99 за компоненты.

Несмотря на то, что украинцу не удалось справиться с тройным акселем, в целом фигурист продемонстрировал неплохое выступление.