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Украинец Шмуратко пробился в финал чемпионата Европы по фигурному катанию

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Фигурист покажет свою произвольную программу в Минске.
Иван Шмуратко
Иван Шмуратко
ufsf.com.ua

Украинский фигурист Иван Шмуратко занял 19-ое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске, что позволило ему войти в финал соревнований в мужском одиночном катании.

Шмуратко набрал 67.26 баллов, получив от судей 36.27 баллов за технические элементы и 31.99 за компоненты.

Несмотря на то, что украинцу не удалось справиться с тройным акселем, в целом фигурист продемонстрировал неплохое выступление.

 

 

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Теги: зимние виды спорта, фигурное катание, Иван Шмуратко
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