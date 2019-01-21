Российская фигуристка: Чтобы выступать стабильно, нужно выпить много допинга

Юная спортсменка рассказала, как выступать стабильно на хорошем уровне.

13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова в ходе общения с подписчиками в прямом эфире в Instagram поделилась секретом выступлений на высоком уровне и ответила вопрос о том, принимают ли допинг спортсмены, которые тренируются на московском катке Хрустальный.

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"Как выступать стабильно? Выпить много допинга - и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить", - сказала фигуристка в прямом эфире.

"Мне интересно, в Хрустальном пьют или не пьют? Конечно, пьют", - добавила Шаботова.