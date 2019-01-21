Переключиться на мобильную версию

Российская фигуристка: Чтобы выступать стабильно, нужно выпить много допинга

Комментариев: 0
Юная спортсменка рассказала, как выступать стабильно на хорошем уровне.
Анастасия Шаботова
Анастасия Шаботова
youtube.com

13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова в ходе общения с подписчиками в прямом эфире в Instagram поделилась секретом выступлений на высоком уровне и ответила вопрос о том, принимают ли допинг спортсмены, которые тренируются на московском катке Хрустальный.

Читай также: В США могут ввести уголовную ответственность за допинг

"Как выступать стабильно? Выпить много допинга - и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить", - сказала фигуристка в прямом эфире.

"Мне интересно, в Хрустальном пьют или не пьют? Конечно, пьют", - добавила Шаботова.

Поделись:
Теги: зимние виды спорта, фигурное катание
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
    21.01.2019, 13:20
Оценка:  0
Google щотижня платить онлайн-роботу від 8000 до 12000 євро. І я отримав перший місяць 32637 євро і 39496 євро в останньому щомісячному списку Google, коли я працював вдома. Це дуже зручно, і я просто радий дізнатися про це.

Відвідайте ..... >>>> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь