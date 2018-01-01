Абраменко стал пятым на этапе Кубке мира в США

У фристайлистов в США начался новый сезон в лыжной акробатике.

В американском Лейк-Плэсиде начался новый сезон у фристайлистов в лыжной акробатике. Для олимпийского чемпиона Александра Абраменко это был первый старт после золота Игр в Пхенчхане.

Украинец уверенно с шестым результатом прошел в финальную 12-ку, где еще один чистый прыжок принес ему второе место и выход в финальную шестерку.

К сожалению, финальный прыжок украинец немного “смазал“ во время приземления, за что судьи сбавили ему баллы и Абраменко стал пятым с набранными 112,67 баллами.

Выиграл первый этап Кубка мира россиянин Максим Буров с 129,86 баллами в финале, также места на пьедестале почета заняли китаец Вань Синьди и россиянин Станислав Никитин.

В соревновании женщин украинка Ольга Полюк заняла 11-е место в финале.

Дальше у Александра Абраменко и Ольги Полюк подготовка в к главным соревнованиям сезона - чемпионату мира, который состоится 1-9 февраля в Парк Сити (США).