Отец Гераскевича раскритиковал организацию Кубка мира в Иглсе

Украинец рассказал о неприятном инциденте, который случился с его сыном.

Михаил Гераскевич, отец и тренер украинского скелетониста Владислава Гераскевича, остался недоволен организацией этапа Кубка мира в австрийском Иглсе.

“Пятый этап Кубка мира... а ощущение, что первенство деревни.

Очень неровный лед, который в некоторых местах подбрасывал так, что скелетон взлетал над этим самым льдом.

Количество зрителей - не более 20 человек.

Но худшее произошло на стартовом отрезке заезда Влада. Результат на старте - 5,37, скорость после второго виража - 48,0 км/ч и результат 19,22 на выходе из третьего виража, ввиду отсутствия ошибок в пилотировании, несмотря на вчерашние тренировочные результаты, могут свидетельствовать лишь одно - работники трека, которые подметают его перед стартом каждого спортсмена, то ли случайно, то ли специально в ответ на позавчерашнюю мою критику их работы, подмели снег не наружу, а внутрь шпура (направляющих углублений во льду, сделанные специально для стартового разбега).

Очень жаль, что Кубок мира является тем соревнованием, где возможны такие ситуации.

Качеством пилотирования Влада я доволен и очевидно, что именно как пилот, он является на сегодняшний день одним из лучших в мире“, - написал Гераскевич-старший на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее сообщалось, что Владислав Гераскевич попал в топ-15 на Кубке мира в немецком Альтенберге.