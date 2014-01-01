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Чемпионат Европы по скелетону перенесли из-за плохой погоды

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Чемпионат Европы не состоится в немецком Кенигзее.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич
championat.com.ua

Этап Кубка мира по скелетону в немецком Кенигзее, совмещенный с чемпионатом Европы, отменен из-за плохой погоды.

Организаторы приняли решение отменить заезды у мужчин и женщин, запланированные на 11 января, из-за снегопада и плохого прогноза погоды на ближайшее время.


Чемпионат Европы по скелетону перенесли на 18 января, он пройдет во время этапа Кубка мира в австрийском Иглсе.

О том, будет ли проведен дополнительный этап Кубка мира, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сообщит позже.

 

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Теги: зимние виды спорта, скелетон
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