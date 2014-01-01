Олимпийская чемпионка по шорт-треку обвинила своего тренера в изнасилованиях

Представительница Южной Кореи Сок Сим Хи заявила, что тренер насиловал ее с 17-ти лет.

Двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку Сок Сим Хи обвинила своего бывшего тренера Чо Чже Бома в сексуальном насилии, сообщает Scmp.com.

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Спортсменка уже подала обвинительный акт. Она призналась, что тренер насиловал ее с 17 лет и это прекратилось только за месяц до Олимпиады в Пхенчхане.

Отмечается, что Чо уже находится под следствием по другому делу - жестокое избиение своих подопечных, в том числе и Сок.

Напомним, 21-летняя Сим Сок Хи выиграла золото в командной эстафете на 3000 м в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018.