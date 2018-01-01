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Казахстанский летающий лыжник неудачно затормозил и сделал сальто через отбойник

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Сабиржан Муминов стал героем тренировочной сессии в австрийском Инсбруке.
Сабиржан Муминов
Сабиржан Муминов
www.facebook.com/muminov.9494

Казахстанский спортсмен Сабиржан Муминов привлек к себе внимание на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Инсбруке (Австрия). 

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После своего прыжка Муминов не смог вовремя затормозить, и, сделав сальто, перелетел через отбойник.

К счастью, спортсмену удалось избмежать травм.

Сам прыгун рассказал, что слишком поздно начал торможение, из-за чего и произошел неприятный инцидент.

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Теги: зимние виды спорта, прыжки на лыжах с трамплина
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Источник: www.eurosport.co.uk

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