Казахстанский летающий лыжник неудачно затормозил и сделал сальто через отбойник

Казахстанский спортсмен Сабиржан Муминов привлек к себе внимание на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Инсбруке (Австрия).

После своего прыжка Муминов не смог вовремя затормозить, и, сделав сальто, перелетел через отбойник.

Strolling back into the first day back in the office like... pic.twitter.com/ouBW389xWU