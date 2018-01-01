Казахстанский летающий лыжник неудачно затормозил и сделал сальто через отбойник

Сабиржан Муминов стал героем тренировочной сессии в австрийском Инсбруке.

Казахстанский спортсмен Сабиржан Муминов привлек к себе внимание на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Инсбруке (Австрия).

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После своего прыжка Муминов не смог вовремя затормозить, и, сделав сальто, перелетел через отбойник.

Strolling back into the first day back in the office like... pic.twitter.com/ouBW389xWU — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 3 января 2019 г.

К счастью, спортсмену удалось избмежать травм.

Сам прыгун рассказал, что слишком поздно начал торможение, из-за чего и произошел неприятный инцидент.