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Гераскевич попал в топ-15 на этапе Кубка мира по скелетону

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Украинец показал третий лучший результат на этапах Кубка мира.
Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич
Getty Images

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич финишировал в топ-15 на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге.

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Спортсмен показал 15-й результат после первой попытки, а по сумме двух сумел подняться на 14-е место.

Это третий лучший результат Владислава на этапах Кубка мира. 

В Альтенберге он выступал впервые в своей карьере.

После успешного выступления в Германии украинец поднялся на 9-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 352 очка.

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Теги: зимние виды спорта, скелетон, Владислав Гераскевич
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