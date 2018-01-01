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Немецкого горнолыжника могут лишить победы из-за использования кислородной маски

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Использование кислородных масок во время соревнований запрещено.
Штефан Луйтц
Штефан Луйтц
AP Photo/John Locher

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение лишить победы на этапе Кубка мира немецкого горнолыжника Штефана Луйтца, об этом сообщает DPA.

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3 декабря немецкий горнолыжник выиграл гигантский слалом на этапе в американском Бивер-Крике. Из-за того, что турнир проходил на высоте 3 152 м над уровнем моря, Луйтц использовал кислородную маску.

FIS запрещает использовать кислородные маски во время соревнований, поэтому организация дисквалифицирует немца. Если результат будет аннулирован, то победителем этапа станет австриец Марсель Хиршер.

До 28 декабря Немецкая лыжная ассоциация должна принять решение о дальнейших действиях по вердикту FIS.

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Теги: зимние виды спорта, горнолыжный спорт
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