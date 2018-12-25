Убийство фигуриста Тена могло быть заказным - адвокат

Адвокат семьи погибшего считает, что в представленных доказательствах есть противоречия.

25 декабря в Алматы начались предварительные слушания по делу убитого бронзового призера Олимпийских игр по фигурному катанию Дениса Тена.

В ходе заседания адвокат потерпевшей стороны Нурлан Устемиров попросил судью направить дело в прокуратуру на доследование, подав надлежащее ходатайство.

“Там полицейские сидели в машине. Если исходить из того места, где они были, то они все видели. Я так полагаю, что они видели, кто снимал зеркала. Они должны проходить по делу как свидетели и будут вызваны в суд.

Ознакомившись с материалами дела, мы обратили внимание на то, что в тех доказательствах, которые представлены, присутствуют противоречия, мы их насчитали около 14, и они указывают на то, что это было заказное преступление, и поэтому для того, чтобы обеспечить всесторонность, необходимо привлечь других соучастников.

Потерпевшая сторона полагает, что дело необходимо вернуть прокурору для установления их личностей, не назначая главное судебное разбирательство“, - цитирует Устемирова Sputnik Казахстан.

Напомним, 19 июля Денис Тен получил смертельные ранения в Алматы при попытке предотвратить кражу зеркал из собственного автомобиля.