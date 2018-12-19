В Киеве построят новый спорткомплекс с ледовой ареной и бассейном

Киевский городской совет утвердил строительство комплекса.

Киевский городской совет провел пленарное заседание, во время которого была утверждена программа “Молодежь и спорт столицы“ на 2019-2021 годы.

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Как сообщает официальный сайт Киевского городского совета, в рамках программы будет построен новый многофункциональный спортивный комплекс с ледовой ареной для хоккей и бассейном. На реализацию программы будет выделено почти 3,3 миллиарда гривен.

Отмечается, что комплекс будет построен по адресу: улица Тростянецкая, 60. Также планируется открытие лыже-роллерной трассы для биатлона КДЮСШ №15.

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