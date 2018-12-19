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В Киеве построят новый спорткомплекс с ледовой ареной и бассейном

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Киевский городской совет утвердил строительство комплекса.
Место, на котором возведут новый спортивный комплекс
Место, на котором возведут новый спортивный комплекс
kiev.informator.ua

Киевский городской совет провел пленарное заседание, во время которого была утверждена программа “Молодежь и спорт столицы“ на 2019-2021 годы.

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Как сообщает официальный сайт Киевского городского совета, в рамках программы будет построен новый многофункциональный спортивный комплекс с ледовой ареной для хоккей и бассейном. На реализацию программы будет выделено почти 3,3 миллиарда гривен.

Отмечается, что комплекс будет построен по адресу: улица Тростянецкая, 60. Также планируется открытие лыже-роллерной трассы для биатлона КДЮСШ №15.

Ранее сообщалось, что лидер Барселоны Лионель Месси заложит первый камень в фундамент детского центра онкологии.

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Теги: Киев, Украина, спорт, спортивный комплекс, строительство
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Комментариев (1)
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Скатиняка    19.12.2018, 18:52
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Скатиняка
с ледовой ареной для хоккей и бассейном -0 и снова редакция в ударе)))
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