Швейцарский горнолыжник госпитализирован после ужасного падения

Соревнования пришлось приостановить.

Соревнования по скоростному спуску в итальянском Валь-Гардене были приостановлены из-за ужасной травмы швейцарского горнолыжника Марка Гизина.

30-летний спортсмен потерял контроль перед прыжком на полпути вниз, взлетел в воздух и неудачно приземлился на бок и на спину.

На место происшествия прибыл вертолет, который доставил Гизина в местную больницу.

Соревнования были приостановлены на некоторое время, но сейчас возобновились.