Переключиться на мобильную версию

Швейцарский горнолыжник госпитализирован после ужасного падения

Комментариев: 0
Соревнования пришлось приостановить.
Марк Гизин
Марк Гизин
Getty Images

Соревнования по скоростному спуску в итальянском Валь-Гардене были приостановлены из-за ужасной травмы швейцарского горнолыжника Марка Гизина.

30-летний спортсмен потерял контроль перед прыжком на полпути вниз, взлетел в воздух и неудачно приземлился на бок и на спину.

На место происшествия прибыл вертолет, который доставил Гизина в местную больницу.

Соревнования были приостановлены на некоторое время, но сейчас возобновились.

Поделись:
Теги: горнолыжный спорт, травма
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь