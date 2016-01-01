Переключиться на мобильную версию

Гераскевич занял 17-е место на этапе Кубка мира в Германии

Комментариев: 0
По итогам первого заезда украинец был в топ-15.
Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич
Getty Images

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич занял 17-е место на втором этапе Кубка мира, который прошел в Винтерберге (Германия).

Читай также: Гераскевич одержал первую победу в истории украинского скелетона

После первой попытки украинец занимал 15-е место (57,39 секунд). Второй заезд оказалася для Гераскевича менее удачным: с результатом 57,33 секунд он стал 18-м, и по итогам двух попыток показал 17-й результат.

Победил в Винтерберге россиянин Александр Третьяков (1:52.07), опередив немца Акселя Юнга на 0,83 секунды. Замкнул тройку призеров кореец Юн Сун Бин.

Поделись:
Теги: скелетон, зимние виды спорта, Владислав Гераскевич
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь