Гераскевич занял 17-е место на этапе Кубка мира в Германии

По итогам первого заезда украинец был в топ-15.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич занял 17-е место на втором этапе Кубка мира, который прошел в Винтерберге (Германия).

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После первой попытки украинец занимал 15-е место (57,39 секунд). Второй заезд оказалася для Гераскевича менее удачным: с результатом 57,33 секунд он стал 18-м, и по итогам двух попыток показал 17-й результат.

Победил в Винтерберге россиянин Александр Третьяков (1:52.07), опередив немца Акселя Юнга на 0,83 секунды. Замкнул тройку призеров кореец Юн Сун Бин.