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Легендарный норвежский лыжник объявил о завершении карьеры

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Петтер Нортуг признался, что больше не может выступать на высоком уровне.
Петтер Нортуг
Петтер Нортуг
NRK

Сегодня, 12 декабря, в норвежском Тронхейме лыжник Петтер Нортуг на пресс-конференции объявил о завершении карьеры.

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“Я решил уйти из лыжных гонок. У меня был очень тяжелый предыдущий сезон и осень 2018 года. В последнее время я понял, что больше не могу постоянно оставаться на высоком уровне и добиваться хороших результатов на Кубке мира. Я физически не способен на то, что мог раньше“, - цитирует норвежца NRK.

Петтер Нортуг дважды становился олимпийским чемпионом и столько же обладателем Кубка мира.

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Теги: зимние виды спорта, лыжные гонки, Петтер Нортуг
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Источник: nrk.no

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