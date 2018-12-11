Фото "золотого" прыжка Абраменко на ОИ-2018 попало в топ-100 лучших по версии журнала Time

Александр Абраменко завоевал золотую медаль в лыжной акробатике.

Американский журнал Time опубликовал топ-100 лучших фото по итогам 2018 года.

На одном из них запечатлен прыжок украинского фрийсталиста Александра Абраменко, который принес ему золото на зимних Олимпийских играх-2018 в корейском Пхенчхане.

Олимпийский чемпион Александр Абраменко Doug Mills - The New York Times/Redux

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Напомним, 18 февраля этого года, в суперфинале по лыжной акробатике наш спортсмен показал наилучший результат, набрав 128,51 балла за элемент Back Full-Full-Double Full (тройное сальто, двойной пируэт в третьем сальто), коэффициент сложности - 4,525 и завоевал для Украины третье золото в истории зимних Олимпийских игр.