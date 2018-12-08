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Фигурист "воткнул" партнершу головой в лед, не удержав ее

Комментариев: 3
Инцидент произошел во время проката произвольной программы в Загребе.
Фигурист "воткнул" партнершу головой в лед, не удержав ее

Американский фигурист Тимоти Ледук уронил партнершу Эшли Кейн во время проката произвольной программы на соревнованиях Golden Spin в хорватском Загребе.

Ледук выполнял поддержку одной рукой и не смог удержать Кейн, когда опускал ее на лед. В итоге она воткнулась головой в поверхность льда и потеряла сознание на некоторое время. Тем не менее девушка сумела встать на ноги и завершить программу.

После выступления она вышла к зрителям с фиксатором шеи. В Twitter Кейн сообщила, что сейчас с ней все в порядке: она выписалась из больницы и продолжит восстановление дома.

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Теги: фигурное катание
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Комментариев (3)
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Предаторр    08.12.2018, 20:14
Оценка:  -3
Предаторр
Американцы...
Духовный_скреп    08.12.2018, 20:18
Оценка:  +2
Духовный_скреп
Комментируют мокши...
Злой_Биша    08.12.2018, 20:00
Оценка:  +4
Злой_Биша
В таких случаях не следует пытаться сразу поднять упавшего, дабы не травмировать дополнительно.
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