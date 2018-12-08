Фигурист "воткнул" партнершу головой в лед, не удержав ее

Инцидент произошел во время проката произвольной программы в Загребе.

Американский фигурист Тимоти Ледук уронил партнершу Эшли Кейн во время проката произвольной программы на соревнованиях Golden Spin в хорватском Загребе.



Ледук выполнял поддержку одной рукой и не смог удержать Кейн, когда опускал ее на лед. В итоге она воткнулась головой в поверхность льда и потеряла сознание на некоторое время. Тем не менее девушка сумела встать на ноги и завершить программу.



После выступления она вышла к зрителям с фиксатором шеи. В Twitter Кейн сообщила, что сейчас с ней все в порядке: она выписалась из больницы и продолжит восстановление дома.