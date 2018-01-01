Гераскевич показал лучший результат в карьере на этапах Кубка мира

Украинский скелетонист успешно выступил на первом этапе нового сезона.

Первый представитель Украины по скелетону на Олимпийских играх 19-летний Влад Гераскевич успешно выступил на этапе Кубка мира, который проходил в Сигулде (Латвия).

Владислав Гераскевич показал худший разгон из 24 участников в первой попытке, но по ходу дистанции сумел отыграть время. В итоге, с результатом 51.93 секунды украинец финишировал 9-м в первой попытке.

Во второй попытке Влад улучшил на 0.08 секунд разгон (20-й результат среди участников), но при этом время на само прохождение дистанции было почти такое же - 51.94 секунды, что позволило украинцу показать 10-й результат во втором заезде и 9-й общий результат на этапе Кубка мира в Сигулде.

Для украинского скелетониста такое выступление стало лучшим в карьере на этапах Кубка мира. До этого лучшим его результатом было 13-е в прошлом сезоне на этапе в Парк Сити. В общем зачете Кубка мира в прошлом сезоне Владислав занял 24-е место, набрав 404 очка на семи этапах. На Олимпийских играх в Пхенчхане за результатами четырех попыток он стал 12-м.

Победил в дебютной гонке скелетонного сезона россиянин Никита Трегубов, опередивший на 37 сотых секунды легендарного Мартинса Дукурса из Латвии. Финишировавший третьим кореец Юн Сун Бин отстал от лидера на 53 сотых секунды.

Второй этап Кубка мира пройдет в немецком Винтерберге в пятницу, 14 декабря.